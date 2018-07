Athen (dpa) - Im Parlament in Athen hat die Debatte über das neue 13,5 Milliarden Euro schwere Sparprogramm begonnen. Am Abend soll über die Maßnahmen abgestimmt werden. Votiert das Parlament gegen das Paket, ist Griechenland praktisch pleite. Ein Ja zum Sparprogramm ist Voraussetzung für weitere Hilfen. Griechische Medien rechnen mit einem knappen Ergebnis für das Sparprogramm. Am Abend sind Massendemonstrationen vor dem Parlament geplant. Aus Angst vor Ausschreitungen zieht die Polizei starke Einheiten zusammen.

