Paris (AFP) Die frühere französische Arbeitsministerin Martine Aubry hat das gegen sie eingeleitete Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Asbest-verseuchten Arbeitsplätzen als ungerechtfertigt bezeichnet. "Nichts rechtfertigt, dass gegen mich ermittelt wird", sagte Aubry am Dienstagabend nach siebenstündigen Befragungen durch die Untersuchungsrichterin. Sie habe immer alles getan, was den Regeln und Kontrollen nach dem damaligen Wissensstand entsprochen habe. Es sei falsch, dass die Justiz diejenigen "attackiere", die Arbeitnehmer geschützt hätten. Aubry kündigte an, ihr Anwalt werde das Ermittlungsverfahren anfechten.

