Köln (SID) - Rechtsverteidiger Dennis Riemer vom Fußball-Drittligisten Arminia Bielefeld ist am Mittwochvormittag in Köln am linken vorderen Kreuzband operiert worden. Der 24-Jährige soll in Kürze das Reha-Programm wieder aufnehmen. Dies gab die Arminia bekannt. Riemer droht eine mehrmonatige Pause.