Hannover (dpa) - Wer hätte das gedacht? Schon am drittletzten Spieltag der Gruppenphase kann Hannover 96 den Sprung in die K.o.-Runde der Europa League schaffen. Erste Voraussetzung ist ein Sieg im Heimspiel gegen Helsingborgs IF.

Dazu benötigt der Fußball-Bundesligist ein wenig Unterstützung der Spanier von UD Levante, die Hannover schon mit einem Punktgewinn gegen Twente Enschede bei der vorzeitigen Qualifikation helfen würden.

«Wir freuen uns darauf, möglicherweise vorzeitig weiterzukommen», sagte Trainer Mirko Slomka. «Das ist eine besondere Motivation.» Dass es schon so früh eine Entscheidung geben kann, hat auch den Coach überrascht. «Als wir die Auslosung gesehen haben, haben wir festgestellt, dass die Gruppe sehr ausgeglichen ist», berichtete Slomka. «Umso mehr freuen wir uns.»

Ein Sieg ist das erklärte Ziel des ungeschlagenen Tabellenführers der Gruppe L gegen den Tabellenletzten aus Schweden, denn auch ohne spanische Mithilfe ergäben drei weitere Punkte eine hervorragende Ausgangsposition für die dann noch folgenden beiden Spiele. «Die Voraussetzungen sind sicherlich gut», erklärte der Coach, der erneut auf Sergio Pinto verzichten muss. Sogar bis zur Winterpause ausfallen wird Innenverteidiger Felipe. Der Brasilianer muss an der Hüfte operiert werden. «Es gab anhaltende Beschwerden», berichtete Slomka. «In der Hinrunde wird er sicher nicht mehr zum Einsatz kommen.»

Trotz der personellen Probleme zeigte sich Mame Diouf vor dem Helsingborg-Spiel optimistisch. «Wir können auch das Finale erreichen», sagte der Stürmer. Kurzfristiger denkt hingegen sein Kollege Christian Schulz. «Die Vorzeichen sind klar, wir wollen zu Hause gewinnen, um uns in unserer Gruppe absetzen zu können», sagte er. Der Ex-Bremer musste beim 2:1-Sieg in Schweden vor zwei Wochen als Innenverteidiger aushelfen und rückt nun wohl ins Mittelfeld.

«Bei den vielen Spielen, die wir auszutragen haben, wäre ein Big Point wichtig, um eine gewisse Ruhe zu bekommen», sagte Schulz. Die hohe Belastung durch die vielen Spiele war 96 zuletzt anzumerken. Drei Wettbewerbe mit vielen englischen Wochen kosten Kraft.

Dass Hannover - wenn nicht schon am Donnerstag, dann später - weiterkommt, daran besteht angesichts des klaren Vorsprungs in der Tabelle kaum ein Zweifel. Entsprechend groß ist die Euphorie bei den Fans auch im zweiten Jahr im internationalen Wettbewerb. «Geht man durch die Stadt, dann sieht man, der Hunger auf Europa ist da», berichtete Schulz.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Hannover 96: Zieler - Cherundolo, Eggimann, Haggui, Rausch - Schmiedebach, Schulz - Stindl, Huszti - Ya Konan, Diouf

Helsingborg IF: Hansson - Christoffer Andersson, Atta, Larsson, Uronen - Mahlangu, Gashi - Lindström, Álvaro - Djurdic, Bedoya

Schiedsrichter: Fredy Fautrel (Frankreich)