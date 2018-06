Düsseldorf (SID) - Der Weltranglistenneunte Janko Tipsarevic startet 2013 bei der Premiere des Power Horse Cups in Düsseldorf. Der 28-jährige Serbe gab als erster Spieler seine Zusage für das Turnier der 250er Kategorie, das vom 19. bis 25. Mai 2013 als Nachfolger der Mannschafts-WM im Düsseldorfer Rochusclub stattfindet.

Tipsarevic hatte beim World Team Cup dreimal für Serbien gespielt und 2009 und 2012 den Pokal gewonnen. Bei der letzten Auflage der Mannschafts-WM in diesem Jahr hatte er mit vier Einzelsiegen eine makellose Bilanz.

Janko Tipsarevic, zurzeit beim ATP-Tourfinale in London im Einsatz, kann auf ein erfolgreiches Tennis-Jahr zurückblicken. Der Schützling von Trainer Dirk Hordorff gewann das Turnier in Stuttgart und stand in Gstaad/Schweiz und Chennai/Indien im Finale.