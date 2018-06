Washington (dpa) - Die Amerikaner haben Barack Obama eine zweite Chance gegeben. Der wiedergewählte US-Präsident will die nächsten vier Jahre im Weißen Haus für einen neuen Aufbruch nutzen. «Das Beste kommt noch», rief er in der Nacht Tausenden auf der Wahlfeier in Chicago zu. Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte Obama und lud ihn zu einem Besuch ein. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon erinnerte Obama an die vielen aktuellen Herausforderungen der Weltgemeinschaft wie die Konflikte in Syrien und Nahost. Kremlchef Wladimir Putin nahm Obamas Wiederwahl nach Aussage seines Sprechers «sehr positiv» auf.

