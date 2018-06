Washington (dpa) - Bei der US-Präsidentenwahl geht der Bundesstaat New Hampshire laut dem Fernsender NBC an Amtsinhaber Barack Obama. Die anderen US-Sender wollten sich noch nicht auf ein Ergebnis in dem umkämpften Ostküstenstaat festlegen.

