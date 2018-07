Los Angeles (dpa) - Lady Gaga gratulierte aus Südamerika. «Herzlichen Glückwunsch Mr. Präsident. Wir sind heute Abend so stolz darauf, Amerikaner zu sein», twitterte die Sängerin und setzte noch ein «Yes!!!Yes!Yes!!» hinterher. Sie habe gerade ein Konzert in Kolumbien beendet, teilte sie ihren Followern mit. «Alles in Butter!», jubelte Sängerin Katy Perry. Sie hatte sich im Wahlkampf mit Auftritten für Obama stark gemacht. Stars wie R&B-Sängerin Beyoncé, Ehemann Rapper Jay-Z und Bruce Springsteen, Eva Longoria und Jeff Bridges unterstützten Obama mit Spenden-Dinnern und Konzerten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.