Washington (dpa) - Wegen der Folgen des Wirbelsturms «Sandy» ist die Stimmabgabe in New Jersey bis Freitagabend verlängert worden. Die Zahl der Antrage auf eine Sondergenehmigung für die Wahl per E-Mail sei so groß, dass sie nicht mehr rechtzeitig beantwortet werden könnten, teilte die stellvertretende Gouverneurin des US-Staates, Kim Guadango, nach einem Bericht des Fernsehsenders NBC mit. Genehmigt wird die Verlängerung nur für Bürger, die wegen des Wirbelsturms ihre Wohnung verlassen mussten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.