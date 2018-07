Peking (AFP) Die Kommunistische Partei Chinas hat am Donnerstag ihren 18. Parteitag eröffnet, bei dem ein Machtwechsel eingeleitet werden soll. Die Nummer Zwei der Partei, Wu Bangguo, erklärte den Parteitag im Volkspalast am Tiananmen-Platz in Peking offiziell für eröffnet. Präsident Hu Jintao sprach anschließend über die Entwicklung der Partei seit dem letzten Kongress 2007. "Wir haben zahlreiche Schwierigkeiten und Risiken überwunden und neue Erfolge beim Aufbau einer modernen, prosperierenden Gesellschaft erzielt", sagte Hu in der landesweit im Fernsehen übertragenen Rede.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.