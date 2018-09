Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) will ab kommendem Jahr neue Euro-Geldscheine ausgeben. Elf Jahre nach dem Start des Euro-Bargeldes werde es ab Frühjahr 2013 "eine zweite Serie von Euro-Geldscheinen" geben, sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt am Main. Die neuen Euro-Noten würden nach und nach eingeführt. Den Anfang sollen ab Mai die Fünf-Euro-Scheine machen.

