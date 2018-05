Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat sich nach Angaben des Bundesfamilienministeriums mit den Ländern über den Einsatz der zusätzlichen Bundesmittel für den Kita-Ausbau geeinigt. Wie das Ministerium am Donnerstag in Berlin mitteilte, sollen die Länder nun alle drei Monate über erreichte Ausbaufortschritte und die Verwendung der Mittel berichten. Außerdem sollen Länder und Kommunen bereits 2013 zusätzliche Kita-Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 18,75 Millionen Euro erhalten.

