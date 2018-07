München (AFP) Wegen der Neonazi-Mordserie hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen Beate Zschäpe und weitere Beschuldigte erhoben. Das teilte das Oberlandesgericht (OLG) München, wo der Prozess stattfinden soll, am Donnerstag mit. Nähere Angaben machte das Gericht zunächst nicht. So blieb etwa auch offen, wieviele weitere Verdächtige neben Zschäpe im Zusammenhang mit der Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) vor Gericht gestellt werden sollen. Der NSU werden die Morde an neun Migranten und einer Polizistin zugeschrieben.

