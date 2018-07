Berlin (AFP) Siemens hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen deutlich niedrigeren Gewinn eingefahren als im Vorjahr. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, belief sich der Nettogewinn für den Zeitraum von Oktober 2011 bis September 2012 auf 4,59 Milliarden Euro. Das ist ein Rückgang um 27 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Konzern unter dem Strich auf 6,32 Milliarden Euro gekommen war. Siemens kündigte an, in den nächsten zwei Jahren sechs Milliarden Euro einzusparen, um seine Gewinnmarge für das Jahr 2014 um mindestens zwölf Prozent zu steigern.

