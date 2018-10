Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat US-Präsident Barack Obama telefonisch zu seiner Wiederwahl gratuliert. In dem "sehr freundschaftlich geführten Gespräch" habe Merkel die "hohe Übereinstimmung zwischen Deutschland und den USA bei der Bewältigung der großen Aufgaben unserer Zeit" hervorgehoben, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Sie freue sich auf die "Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit". Bereits am Vortag hatte Merkel den US-Präsidenten in einem Telegramm zu einem Besuch in Berlin eingeladen.

