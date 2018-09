Halle (AFP) Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Cornelia Pieper (FDP), hat Kritik an ihrer ablehnenden Haltung zum Betreuungsgeld zurückgewiesen. "Für einen Rücktritt sehe ich keinen Grund", sagte sie der "Mitteldeutschen Zeitung" (Donnerstagsausgabe). Sie habe sich als Bundestagsabgeordnete geäußert, "die ihre Region und die Lebenswirklichkeit der Menschen in Ost- und Mitteldeutschland vertritt", und nicht als Staatsministerin. Pieper will in der entscheidenden Bundestagssitzung am Freitag gegen das Betreuungsgeld stimmen.

