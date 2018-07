Berlin (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat die Verabschiedung eines weiteren milliardenschweren Sparpaketes in Griechenland begrüßt. Die Entscheidung des griechischen Parlaments sei "ein wichtiges Bekenntnis zur notwendigen Konsolidierungs- und Reformpolitik", erklärte Westerwelle am Donnerstag. "Wir haben sehr großen Respekt für die Anstrengungen, die viele Menschen in Griechenland unternehmen, um die Krise zu überwinden." Europa und Deutschland stünden "solidarisch hinter Griechenland und dem eingeschlagenen Reformkurs", versicherte der Minister.

