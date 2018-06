Guatemala-Stadt (dpa) - Nach dem schweren Erdbeben in Guatemala werden noch rund zwei Dutzend Menschen vermisst. Es sei daher nicht auszuschließen, dass die Zahl der Opfer noch steige, berichteten örtliche Medien in der Nacht zum Donnerstag.

Die Regierung bestätigte bislang 48 Tote, unter ihnen 16 Kinder. Etwa 150 Menschen wurden bei dem Erdstoß verletzt. Das Beben der Stärke 7,2 war das schwerste in dem mittelamerikanischen Land seit 36 Jahren. Es hatte am Mittwochmorgen (Ortszeit) vor allem im Westen Guatemalas an der Grenze zu Mexiko schwere Schäden verursacht. Rund 20 Nachbeben versetzten die Bevölkerung seither immer wieder in Angst und Schrecken.

Am stärksten traf es das Department San Marcos, wo 40 Menschen starben. Präsident Otto Pérez flog mit einem Hubschrauber in das Gebiet, um sich persönlich ein Bild der Lage zu verschaffen. Im Februar 1976 hatte ein verheerendes Beben in Guatemala mehr als 20 000 Einwohner das Leben gekostet.

Bericht Zeitung «La Prensa Libre»