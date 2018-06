Frankfurt/Main (dpa) - Die Banknoten in Europa sollen bald noch sicherer werden. Von Mai 2013 an werden die alten Euro-Scheine nach und nach durch neue ersetzt, kündigte EZB-Präsident Mario Draghi an. Sie werden mit mehreren zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen wie einem Hologramm und einem Wasserzeichen mit dem Motiv der griechischen Mythenfigur Europa ausgestattet sein. Zunächst sollen im Mai kommenden Jahres die überarbeiteten 5-Euro-Scheine in Umlauf kommen. Die übrigen neuen Noten werden über mehrere Jahre hinweg eingeführt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.