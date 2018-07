Paris (AFP) Der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft Euro Disney, Antoine Jeancourt-Galignani, hat nach 17 Jahren im Amt seinen Rücktritt angekündigt. Galignani bestätigte der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag, dass er bei einer Sitzung des Gremiums am Vortag angekündigt habe, vor dem Jahresende auszuscheiden. Zu den Attraktionen rund um Mickey Mouse in Marne la Vallée östlich von Paris strömen jährlich Millionen Besucher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.