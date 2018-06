Paris (AFP) Trotz eines neuen Besucherrekords hat Disneyland Paris auch in seinem Jubiläumsjahr rote Zahlen geschrieben. Der 20. Geburtstag des Freizeitparks bei Paris mit einer Reihe neuer Attraktionen lockte in diesem Jahr 16 Millionen Besucher nach Disneyland und damit noch einmal mehr als im Rekordjahr 2011, wie der Betreiber Euro Disney am Donnerstag mitteilte. Auch der Umsatz stieg auf 1,324 Milliarden Euro. Doch unter dem Strich fiel der Verlust mit 85,6 Millionen Euro noch kräftiger aus als im Vorjahr. Gewinn machte Disneyland Paris zuletzt 2008.

