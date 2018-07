Paris (AFP) Ungeachtet einer pessimistischeren Einschätzung der EU-Kommission hält die französische Regierung an ihrer Wachstumsprognose für das kommende Jahr fest. Haushaltsminister Jérôme Cahuzac bestätigte am Donnerstag im Sender Europe 1, dass die Regierung weiter auf ein Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent setze. Die EU-Kommission rechnet laut einer am Mittwoch veröffentlichten Prognose dagegen mit einer Zunahme des französischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von nur 0,4 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.