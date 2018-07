München (SID) - Durchschnittlich 7,52 Millionen Fernsehzuschauer haben die Galavorstellung von Bayern München in der Champions League gegen den OSC Lille im ZDF verfolgt. Das entspricht einem Marktanteil von 24,8 Prozent. In der Spitze sahen 8,2 Millionen das 6:1 des deutschen Rekordmeisters am Mittwochabend gegen den französischen Vertreter. Den 2:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen Real Madrid zwei Wochen zuvor hatten im Schnitt 9,15 Millionen Zuschauer gesehen.