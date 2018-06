Hobart (AFP) Prinz Charles und seine Frau Camilla sind bei ihrem Australien-Besuch überraschend in einer Kneipe in Tasmanien eingekehrt. Das britische Thronfolgerpaar unternahm bei seinem Besuch in Richmond im Süden der Insel am Donnerstag einen Abstecher in den Pub "Richmond Arms Hotel" und genehmigte sich ein Bierchen und ein Wasser. Kneipenwirt Clay Ackroyd konnte sein Glück kaum fassen: "Wir werden ihre Gläser gravieren lassen und vermutlich einrahmen", sagte er anschließend dem Radiosender ABC. "Das ist eine von den Sachen, die einmal und nie wieder passieren."

