Berlin (dpa) - Nach Schüssen in einer Berliner Wohnung sind am Mittwochabend eine 39-Jährige und ein 40 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Frau sei noch in der Wohnung ihren schweren Verletzungen erlegen, wie ein Polizeisprecher am frühen Morgen sagte.

Der Mann starb im Krankenhaus. Ermittler waren nach ersten Erkenntnissen davon ausgegangen, dass der Mann zuerst die Frau und danach sich selbst erschossen habe. Den genauen Ablauf müsse aber die Mordkommission klären. Während der Schüsse seien drei junge Menschen im Alter von zehn, zwölf und 18 Jahren in der Wohnung gewesen. Zeugen hätten von einem Streit gesprochen.