Johannesburg (dpa) - Kurz vor einem Konzert der US-Rockband Linkin Park in Kapstadt in Südafrika ist am Mittwochabend eine Frau ums Leben gekommen als heftige Windböen ein Gerüst umwarfen. Zwölf weitere Konzertbesucher wurden Behördenangaben zufolge verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.

Die Polizei leitete Untersuchungen ein, um festzustellen, warum das Gerüst, an dem ein großes Werbeplakat angebracht war, umstürzte.

Das Musikereignis im größten Stadion Kapstadts, für das mehr als 45 000 Karten verkauft worden waren, fand trotzdem statt. Die Band erfuhr erst nach der Show von dem Unglück und postete auf ihrer Facebook-Seite: «Wir sind zutiefst traurig und besorgt um die Verletzten. Den Familienangehörigen des Fans, der seinen Verletzungen erlegen ist, drücken wir unser tief empfundenes Beileid aus.»

Linkin Park («What I've Done») bekamen 2008 den Echo-Preis als beste internationale Band und erhielten zweimal den Grammy.