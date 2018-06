Wellington (AFP) Neuseeländische und US-Forscher haben eine Erbgutveränderung bei Patienten mit Autismus festgestellt, die einen Erklärungsansatz für diese Störung im Gehirn liefern könnte. Das mutierte Gen mit dem Namen Shank3 sorge dafür, dass die Kommunikation zwischen Gehirnzellen auf rund ein Zehntel des normalen Umfangs gedrosselt werde, heißt es in der Studie der Auckland University und der US-Universität Stanford, die in der Fachzeitschrift "Journal of Neuroscience" veröffentlicht wurde.

