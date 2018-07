Den Haag (AFP) Eine heftige Explosion hat am Donnerstag ein Elektrizitätswerk im Osten der Niederlande erschüttert. Wegen des Vorfalls im Electrabel-Kraftwerk in Nijmegen wurden die Anwohner aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die örtlichen Behörden erklärten auf ihrer Website, bei der Explosion an einem Heizkessel des Kraftwerks sei niemand verletzt worden.

