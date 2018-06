Peking (dpa) - Nach schweren Skandalen in der kommunistischen Partei Chinas hat der scheidendende Staats- und Parteichef Hu Jintao den Kampf gegen Korruption zur Überlebensfrage erklärt. Werde nicht richtig mit diesem Problem umgegangen, könnte es sich für die Partei als fatal erweisen, sagte er zur Eröffnung des 18. Parteikongresses in der Großen Halle des Volkes in Peking. In seiner letzten großen Rede als Parteichef gab er seinen Nachfolgern große Reformaufgaben mit auf den Weg und versprach dem Milliardenvolk eine Verdoppelung der Einkommen in nur acht Jahren.

