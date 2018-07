Köln (SID) - Zum Auftakt des elften Spieltags der Fußball-Bundesliga winkt dem FSV Mainz 05 der vorläufige Sprung auf die Europa-League-Plätze. Mit einem Sieg gegen den 1. FC Nürnberg würde die Mannschaft von Thomas Tuchel zumindest bis Samstag auf den fünften Platz klettern. Anstoß in Mainz ist um 20.30 Uhr.

Beim Deutschland Cup in München tritt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erstmals unter der Leitung des neuen Bundestrainers Pat Cortina an. Mit dem Italo-Kanadier hinter der Bande will das DEB-Team das WM-Debakel im Mai vergessen machen. Zum Auftakt wartet die kanadische Auswahl, erstes Bully ist um 19.45 Uhr.

Bei den deutschen Meisterschaften der Eisschnellläufer in Berlin starten am Freitag die deutschen Kufenasse in die vorolympische Saison. Team-Olympiasiegerin Stephanie Beckert, Jenny Wolf, Moritz Geisreiter und Co. kämpfen dabei nicht nur um die Meistertrikots, sondern auch um die Plätze für den ersten Weltcup-Block. Die ersten Läufe starten um 17.30 Uhr.