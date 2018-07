Johannesburg (AFP) Konfusion in Südafrika: Der internationale Flughafen von Bloemfontein in der Provinz Free State wurde erst vor kurzem nach dem Anti-Apartheidskämpfer Bram Fischer in Bram Fischer Airport umbenannt. Doch etwa eine Woche später wechselte der nach dem früheren Anwalt von Nelson Mandela benannte Flughafen den Namen noch einmal, wie die Zeitung "The Star" am Donnerstag berichtete. Denn beim ersten Mal hatten die Behörden den Zusatz "international" vergessen. Das wurde jetzt nachgeholt, und der Flughafen heißt nun offiziell Bram Fischer International Airport.

