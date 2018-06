Johannesburg (AFP) Mit dem abgetrennten Geschlechtsteil seines seit Tagen vermissten Neffen in seiner Brieftasche ist ein Mann in Südafrika bei der Polizei erschienen. Der 42-Jährige sei zu dem Verschwinden seines 18-jährigen Neffen vier Tage zuvor befragt worden, sagte Polizeisprecher Mzukisi Fatyela am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Daraufhin habe er die Beamten zu einem Wald nahe der Kleinstadt Ngcobo im Süden des Landes geführt. Dort hätten sie festgestellt, dass von der Leiche des Neffen auch Hände, Kopf und Beine abgetrennt worden seien.

