Seoul (AFP) Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben die Vorbereitungen für einen weiteren Atomtest abgeschlossen. "Es wurden viele Vorbereitungen für einen dritten Test getroffen", sagte Verteidigungsminister Kim Kwan Jin am Donnerstag in Seoul. Der Zeitpunkt sei Frage einer "politischen Entscheidung". Nordkorea testete bereits 2006 und 2009 Atomwaffen. Im November 2010 nahm das kommunistische Land eine Urananreicherungsanlage in Betrieb.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.