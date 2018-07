Bonn (dpa) - Die Deutsche Telekom ist durch Abschreibungen auf das US-Geschäft im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Von dem Sondereffekt abgesehen bescherte aber unter anderem das starke Heimatgeschäft dem Dax-Konzern solide Zahlen.

Der Umsatz blieb mit 14,7 Milliarden Euro in etwa konstant, teilte die Telekom am Donnerstag mit. Der operative Gewinn verringerte sich leicht von 4,9 Milliarden auf 4,77 Milliarden Euro. Unterm Strich schlug wegen der Abschreibungen auf das US-Geschäft im Rahmen der Übernahme von MetroPCS ein Verlust von 6,9 Milliarden Euro zu Buche, nach plus 1,07 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.