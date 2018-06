Ankara (AFP) Bei Kämpfen zwischen syrischer Armee und Aufständischen an einem Grenzposten zur Türkei sind auf türkischer Seite nach Medienberichten zwei Menschen verletzt worden. Die türkischen Zivilisten seien durch verirrte Kugeln bei Gefechten um den Posten Ras al-Ain im Nordosten Syriens getroffen worden, berichtete der türkische Fernsehsender NTV am Donnerstag. Ras al-Ain ist einer der beiden letzten Grenzübergänge zur Türkei, der sich noch nicht in der Hand der Rebellen befindet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.