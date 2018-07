Hongkong (AFP) Der chinesische Computerhersteller Lenovo hat sich zum neuen Weltmarktführer ausgerufen. Bereits im dritten Quartal - dem zweiten im Geschäftsjahr von Lenovo - habe der Konzern den Konkurrenten Hewlett-Packard überholt, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung an die Börse in Hongkong. Demnach erreichte Lenovo von Juli bis September einen Marktanteil von 15,6 Prozent weltweit bei Desktop-Computern und bei Notebooks und erzielte einen hochdünnen Vorsprung von 0,2 Prozentpunkten vor Hewlett-Packard.

