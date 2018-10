Berlin (dpa) - Die Bundeswehr bleibt für ein weiteres Jahr in der sudanesischen Krisenregion Darfur. Mit großer Mehrheit verlängerte der Bundestag das Mandat für die Stationierung von bis zu 50 deutschen Soldaten. Derzeit beteiligen sich allerdings nur zehn Bundeswehr-Soldaten an der internationalen UNAMID-Mission, die in Darfur den Waffenstillstand zwischen Regierungstruppen und Rebellen überwacht. Auch im benachbarten Südsudan ist die Bundeswehr im Einsatz. Über eine weitere deutsche Beteiligung an der dortigen Friedensmission soll der Bundestag im Verlauf des Abends abstimmen.

