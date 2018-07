New York (dpa) - Nur rund eine Woche nach dem verheerenden Wirbelsturm «Sandy» ist ein neues Unwetter über die US-Ostküste hinweggezogen: Wintersturm «Athena» brachte den sturmgeplagten Bundesstaaten New York und New Jersey in der Nacht eisige Kälte, Schnee und starke Windböen. In einigen Gegenden fielen fast 20 Zentimeter Schnee, im New Yorker Central Park lagen acht Zentimeter. Aus tieferliegenden Gebieten wurden leichte Überschwemmungen gemeldet. In tausenden Wohnungen, die nach «Sandy» gerade erst wieder ans Stromnetz angeschlossen waren, fiel der Strom erneut aus.

