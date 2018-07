New York (dpa) - Nur rund eine Woche nach dem verheerenden Wirbelsturm «Sandy» bereiten sich die betroffenen Gebiete an der US-Ostküste auf das nächste Unwetter vor. Der Wintersturm «Athena» sollte Meteorologen zufolge am Abend (Ortszeit) auf die Bundesstaaten New York und New Jersey treffen und Kälte, Regen, Schnee und starke Windböen mit sich bringen. Auch Überschwemmungen seien möglich. Rund 1200 Flüge von und nach New York und New Jersey wurden der Übersichts-Webseite «FlightAware.com» zufolge gestrichen.

