Offenbach (dpa) - Heute bleibt es stark bewölkt bis bedeckt. Gelegentlicher Regen fällt vor allem im Norden und der Mitte Deutschlands, der später ganz im Norden auch teils schauerartig verstärkt sein kann.

Im Süden ist es wechselnd bewölkt, teils auch länger trüb durch Nebel oder Hochnebel und es bleibt trocken, somder Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 11 Grad. Der Südwest- bis Westwind weht an den Küsten und in den nördlichen Mittelgebirgen in Böen stürmisch.