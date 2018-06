Chicago (SID) - Dank Kevin Durant hat Vorjahresfinalist Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den dritten Sieg der Saison eingefahren. Mit zehn Punkten in den letzten sechs Minuten führte der Starforward sein Team zu einem 97:91-Erfolg bei den Chicago Bulls. Insgesamt steuerte Durant 24 Punkte bei und war damit einmal mehr bester Werfer aufseiten von Oklahoma. "Am Anfang habe ich nicht gut gespielt. Aber dann habe ich gewusst, dass es langsam Zeit wird. Da spielte ich aggressiver", sagte Durant. Beim sechsmaligen Champion aus Chicago verbuchte in Abwesenheit des am Knie verletzten MVP Derrick Rose erneut der aus dem Sudan stammende Brite Luol Deng (27) die meisten Zähler.

Im zweiten Spiel der Nacht siegten die Los Angeles Clippers mit 103:90 bei den Portland Trail Blazers.