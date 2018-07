Himmelpfort (dpa) - Der Weihnachtsmann ist bereit: Aufgeregte Kinder begleiteten ihn, als er im brandenburgischen Himmelpfort die bundesweit beliebteste Weihnachtspostfiliale eröffnet hat. Gemeinsam mit seinen fleißigen Helfern will er bis zum Fest in gut sechs Wochen all die Wunschbriefe der Kinder beantworten, die ihn aus aller Welt erreichen. Erste Postberge stapeln sich bereits. Rund 1500 Kinder haben dem Weihnachtsmann schon geschrieben, sagte der Berliner Postsprecher Rolf Schulz.

