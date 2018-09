Berlin (AFP) Eine Woche vor der Moskau-Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Bundestag mit einer Entschließung für Ärger auf der russischen Seite gesorgt. Mit den Stimmen von Union und FDP verabschiedete der Bundestag am Freitag einen Antrag, in dem von "besonderer Sorge" um die Achtung bürgerlicher Freiheiten in Russland die Rede ist. Russlands Botschafter in Berlin, Wladimir Grinin, kritisierte den Antrag.

