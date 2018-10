Berlin (AFP) Der SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat das von der schwarz-gelben Koalition geplante Betreuungsgeld als rückwärtsgewandt kritisiert. Das Betreuungsgeld passe nicht in die heutige Zeit, sagte Steinbrück in der abschließenden Debatte zu der familienpolitischen Maßnahme am Freitag im Bundestag. Es entspreche einem Gesellschaftsbild, "das eher in die Biedermeieridylle passt als ins 21. Jahrhundert". Er warf der schwarz-gelben Koalition vor, das Gesetz solle "unter einem Höchstmaß an Disziplinierung und Selbstverleugnung vor allem bei der FDP durchgedrückt werden".

