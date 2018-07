Berlin (AFP) Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert für die 70.000 angestellten und freien Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sechs Prozent mehr Gehalt und Honorar. Mindestens 100 Euro davon sollten als Sockelerhöhung oder in Form einer gleichwertigen sozialen Komponente gewährt werden, erklärte Verdi am Freitag in Berlin.

