Köln (AFP) Mit einer Kundgebung und einem Konzert haben am Freitagabend in Köln zehntausende Menschen ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und soziale Ausgrenzung gesetzt. Während des Konzerts gaben Künstler die Zahl der Teilnehmer mit 85.000 an. Auf der Veranstaltung unter dem Motto "Arsch huh, Zäng ussenander" ("Arsch hoch, Zähne auseinander") waren zahlreiche Künstler und Prominente aus Köln vertreten, darunter der Gründer der Rockbank BAP, Wolfgang Niedecken, der Kölner Sänger Tommy Engel und die Bands "Brings", "Bläck Fööss" und "Höhner". Auch junge Musiker aus der internationalen Musikszene waren vertreten, ebenso Schauspieler, Kabarettisten und Sportler.

