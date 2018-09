München (AFP) Das Bundesverkehrsministerium will seinen Extraetat von 750 Millionen Euro zum größten Teil auf den Straßenbau verwenden. So sollen in den kommenden zwei Jahren 570 Millionen Euro zusätzlich in Straßen investiert werden, jedoch nur 40 Millionen Euro in die Schiene, wie die "Süddeutsche Zeitung" (Freitagsausgabe) unter Berufung auf einen Antrag der Koalitionsfraktionen für den Haushaltsausschuss berichtet.

