München (dpa) - Pat Cortina ist mit einem wichtigen Prestigeerfolg in sein Amt als neuer Eishockey-Bundestrainer gestartet. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gewann zum Auftakt des Deutschland Cups ins München mit 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) gegen Olympiasieger Kanada.

Gegen das allerdings ohne seine größten Stars aus der nordamerikanischen Profiliga NHL angetretene Geburtsland Cortinas trafen Marcus Kink von den Adlern Mannheim (32. Minute), Kapitän Michael Wolf von den Iserlohn Roosters (42.) und Kinks Vereinskollege Nikolai Goc (55.).

Für Kanada erzielte Mark Katic von den Eisbären Berlin (43.) das zwischenzeitliche Anschlusstor, der in Kasachstan unter Vertrag stehende Nigel Daves machte es noch einmal spannend (59.).

«Es hat mit dem System ganz gut funktioniert», erklärte Stürmer Thomas Greilinger, «ich hoffe, es geht weiter so.» Kapitän Wolf lobte den neuen Trainer an der Bande: «Er macht einen super Eindruck.»

Schon am Samstag steht beim Vier-Nationen-Turnier für Deutschland und den italo-kanadischen Coach gegen die Schweiz die zweite Bewährungsprobe an. Mit einem Sieg gegen die Eidgenossen, die zuvor Vize-Weltmeister Slowakei 3:2 geschlagen hatten, würde das DEB-Team einen großen Schritt auf dem Weg zum fünften Turniersieg nach 1995, 1996, 2009 und 2010 machen. Die Slowakei ist am Sonntag dritter und letzter Gegner Deutschlands.

Von Beginn an machten die deutschen Spieler klar, dass sie den von Cortina angekündigte Neuanfang nach der missratenen WM im Mai - in deren Folge Jakob Kölliker als Trainer gehen musste - umsetzen wollten. Cortina kehrte zu einem defensiveren System als unter seinem glücklosen Vorgänger zurück. Die Abwehr um Keeper Rob Zepp von den Eisbären Berlin stand im ersten Drittel gegen den viermaligen Turniersieger, der weitestgehend mit einer DEL-Auswahl antrat, sicher. Auch die besseren Chancen hatten Cortinas Cracks. Wolfsburgs Kai Hospelt traf in der siebten Minute das leere Tor nicht und Kölns Philip Gogulla schoss vier Minuten später nur an den Pfosten.

Alles neu machte Cortina freilich nicht. Wie erwartet blieb Wolf Kapitän. Der Iserlohner Stürmer war einer von mehreren Spieler, die im Vergleich zur WM in Stockholm wieder dabei waren. Insgesamt standen lediglich zehn Spieler gegen Kanada auf dem Eis, die sich mit Platz zwölf bei der WM und der dadurch verpassten direkten Olympia-Qualifikation blamiert hatten.

Gegen das von DEL-Trainer Rich Chernomaz (Ingolstadt) gecoachte Team Canada blieb Deutschland auch nach der ersten Pause spielbestimmend. Allein Hospelt scheiterte ein ums andere Mal an Sebastien Caron von den Iserlohn Roosters. Erst in der 32. Minute fiel die verdiente Führung, als Benedikt Kohls Schuss von der blauen Linie von Kink ins Tor abgefälscht wurde. In der Folgezeit zeigte Deutschland gegen die bunt zusammen gewürfelte Ahornblatt-Auswahl immer wieder gefällige Offensiv-Kombinationen.

Auch im Schlussdrittel blieb Deutschland überlegen und erhöhte durch Kapitän Wolf (42.) zum 2:0. Kurz darauf brachte Berlins Katic Kanada noch einmal heran. Der erst 24. Sieg im 126. Duell gegen Kanada geriet trotz des dritten Tores von Goc noch kurz in Gefahr, als Dawes in der vorletzten Minute auf 2:3 verkürzte.