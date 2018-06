Mende (AFP) Ein Frachtflugzeug mit algerischer Militärausrüstung an Bord ist am Freitag in Südfrankreich abgestürzt. Wie Feuerwehr und Behörden im Département Lozère mitteilten, stürzte die Frachtmaschine gegen 16.00 Uhr in der Gemeinde Saint-Germain-du-Teil ab. Das Flugzeug sei in der Nähe einer Waldlichtung abgestürzt und stehe in Flammen. Unklar war zunächst, ob es Verletzte oder Tote gab.

