Paris (AFP) Ein einst führender Kopf der tamilischen Rebellen in Sri Lanka ist in Paris auf offener Straße erschossen worden. Nadarajah Mathinthiran kam am Donnerstagabend gerade aus einem Büro der Komitees der tamilischen Koordination in Frankreich (CCTF), als er durch mehrere Kugeln niedergestreckt wurde, wie es am Freitag aus Ermittlerkreisen hieß. Er sei einer der Anführer der Rebellengruppe Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) in Paris gewesen, die erfolglos für einen eigenen Staat im Norden Sri Lankas gekämpft hatte. Bisher gebe es keine Hinweise auf einen politischen Mord. Der Täter floh.

